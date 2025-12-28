Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провёл "очень хорошую и продуктивную беседу" с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Разговор произошёл непосредственно перед встречей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме информации о разговоре с Путиным, Трамп ничего не написал о предстоящих переговорах с Зеленским, сообщив лишь местное время встречи и место её проведения – Мар-а-Лаго. А также пригласив прессу.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор Трампа с Путиным продолжался 1 час 15 минут и состоялся по инициативе США.

По его словам, беседа носила "дружеский и деловой характер". Президенты договорились снова созвониться после встречи Трампа с Зеленским.

Ушаков добавил, что Трамп и Путин согласились с тем, что предлагаемое Украиной и Европой прекращение огня под предлогом подготовки к референдуму "ведет лишь к затягиванию конфликта".

Кроме того, помощник президента РФ сказал, что для окончательного прекращения войны от Украины требуется "смелое политическое решение, касающееся Донбасса". По его словам, это предложение (вывести ВСУ из Донбасса - Ред.) Украине "нужно принять не мешкая".

Приводим полное заявление Ушакова по итогам разговора Путина и Трампа:



"Разговор был организован по инициативе президента США, который хотел обсудить с нашим президентом текущую ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования. Он намеревался обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде.

Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося около 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. Весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер и характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути мирного, долговременного урегулирования украинского конфликта.

Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности. Были приведены весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита и многочисленных контактов представителей двух администраций. Главное, что президенты России и США в целом придерживаются схожих взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими основаниями ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий.

Для их окончательного прекращения требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое и ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому руководству имело бы смысл принять без промедления. Дональд Трамп настойчиво подчеркивал необходимость как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся в этом случае впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов как с Россией, так и с Украиной.

Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп заявил, что вновь убедился в стремлении российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским. Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп.

Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, другая - вопросами экономической сферы. О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно в самом начале января. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской делегацией сегодня вечером".

Напомним, встречу президентов США и Украины во Флориде перенесли на два часа раньше. Она состоится сегодня, в 20:00 по Киеву.

