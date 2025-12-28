Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "много чего" может решится до Нового года.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, возможность достижения договорённостей зависит от того, будет ли со стороны партнёров достаточная помощь.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения – зависит от партнеров", - написал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы санкции против России действовали, использовались все формы политического давления за агрессию, поставлялись ракеты для ПВО Украины и были согласованы конкретные шаги, которые завершат войну и обеспечат безопасность.

"Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнёрами", - заявил президент.





Напомним, сегодня Зеленский должен встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

По данным СМИ, до сих пор остаются не урегулированными ключевые спорные вопросы, главный из которых - вывод украинских войск из Донецкой области, который требуют РФ и США. Москва называет это условием для прекращение огня. США - условием для предоставления послевоенных гарантий безопасности для Украины.

В то же время, как пишет The Financial Times, Зеленский заявил в разговоре с европейскими лидерами, что Украина может согласиться на передачу России территорий только на референдуме, "проведенном в мирных и безопасных условиях".

