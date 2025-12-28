Встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

По предоставленной информации, теперь она состоится сегодня в 20:00 по Киеву.

В то же время сам Зеленский, судя по всему, уже прибыл во Флориду, где вечером должна будет состояться его встреча с американскими представителями.

Член украинской делегации Сергей Кислица в свою очередь разместил на своей странице в Facebook фотографию с самолетом, подписав ее "Добрый вечер, Флорида!".

Перед встречей с президентом США Зеленский также заявил, что обсудил положения его мирного плана с европейскими лидерами.

Напомним, за день до этого украинский президент сообщил, что в воскресенье хочет договориться с Дональдом Трампом о рамках прекращения войны в Украине.

О том, чего ждать от встречи Трампа и Зеленского во Флориде мы разбирали в отдельном материале.

