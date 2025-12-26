США предложили гарантии безопасности на 15 лет с продлением. Зеленский хочет, чтобы Трамп приехал в Украину
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы его американский коллега Дональда Трамп приехал с визитом в Украину.
Об этом сообщает Axios.
По словам главы государства, спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер готовы посетить Украину, чтобы изложить преимущества сделки.
Однако он считает, что более лучшим вариантом был бы приезд самого Трампа в страну.
"Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен был бы посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию", – добавил Зеленский.
При этом президент также заявил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить их.
"Я думаю, нам нужно больше 15 лет, и буду считать большим успехом, если Трамп согласится с этим на встрече", – добавил он.
Напомним, Трамп дал понять, что Вашингтон не одобрил озвученный Зеленским план урегулирования в Украине из 20 пунктов.
В субботу же Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести очередную онлайн-встречу по мирному урегулированию в Украине.
Перед этим Зеленский заявлял, что уже в воскресенье рассчитывает договориться с Трампом о рамках прекращения войны, включая возможный график. Он отметил и о готовности вынести этот вопрос на референдум в случае, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.