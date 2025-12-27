Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад не предоставляет Украине достаточной финансовой и военной поддержки.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, для урегулирования войны Украина должна быть сильной за столом переговоров, и для этого стране необходима помощь Европы и США, однако сейчас ее не хватает.

"ПВО сейчас недостаточно, оружия сейчас недостаточно, деньги - слава богу, есть европейское решение, но, честно говоря, постоянно есть дефицит денег, в частности на производство оружия и, самое главное, дронов", - пишет президент.

Он отметил, что Украина уже пошла на множество компромиссов для достижения мира, что было отражено в 20-пунктном плане.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп дал понять, что озвученный Зеленским мирный план не получил одобрения Вашингтона.

Между тем американский лидер выразил мнение, что во время запланированного на завтра визита Зеленского во Флориду есть шанс на окончательное урегулирование войны в Украине.

