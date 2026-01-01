Техническая экспертиза блока навигационной системы одного из беспилотников, сбитых ночью 29 декабря над Новгородской областью, показала, что конечной целью его атаки был один из объектов резиденции Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как говорится в заявлении, российские спецслужбы извлекли загруженный в блок файл с полетным заданием.

Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, — заявили в министерстве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области, из-за чего Россия намерена нанести ответный удар.

Между тем ЦРУ, по данным СМИ, в своем докладе президенту США Дональду Трампу заявило, что украинские дроны атаковали Новгородскую область, но не целили по резиденции Путина. Официально пока США комментариев не делали.

Украинская сторона, напомним, удар по резиденции Путина отрицает.

