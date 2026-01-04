На российском ударном беспилотнике типа "Шахед" впервые обнаружили установленный переносной зенитно-ракетный комплекс.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

По его словам, такой комплекс, вероятно, был установлен для противодействия украинской авиации.

Переносные зенитно-ракетные комплексы предназначены для поражения низколетящих воздушных целей, включая вертолёты, самолёты, беспилотники и крылатые ракеты. Они могут использовать боеприпасы с тепловыми головками самонаведения, лазерным наведением или ручным управлением.

Ранее Бескрестнов показал фото устройства для ослепления ПВО на российских дронах.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.