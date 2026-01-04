На "Шахеде" впервые обнаружили установленный переносной ЗРК. Фото и видео
На российском ударном беспилотнике типа "Шахед" впервые обнаружили установленный переносной зенитно-ракетный комплекс.
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.
По его словам, такой комплекс, вероятно, был установлен для противодействия украинской авиации.
Переносные зенитно-ракетные комплексы предназначены для поражения низколетящих воздушных целей, включая вертолёты, самолёты, беспилотники и крылатые ракеты. Они могут использовать боеприпасы с тепловыми головками самонаведения, лазерным наведением или ручным управлением.
Ранее Бескрестнов показал фото устройства для ослепления ПВО на российских дронах.
