Китайская Народная Республика стала переделывать гражданские сухогрузы в плавучие взлётные полосы для дронов.

Об этом сообщает сайт военного обозревателя The War Zone.

Как сказано в материале, военные КНР переоборудовали среднее грузовое судно в импровизированный боевой корабль – носитель современных ударных беспилотников. На палубе судна установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска дронов самолётного типа.

На снимках с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае рядом с судном ранее также были замечены малозаметные боевые дроны с большой размахом крыла, внешне напоминающие "ведомые дроны" Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Не исключено, что часть из этой техники является макетами, однако сама конфигурация корабля указывает на отработку концепции морского базирования беспилотной авиации.

Ранее Китай впервые запустил самый большой БпЛА - "авианосец дронов".

Мы также публиковали кадры где армия КНР приняла на вооружение первый авианосец с электромагнитной катапультой.

