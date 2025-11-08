Китай взял на вооружение первый авианосец, оснащённый электромагнитной катапультой для взлёта истребителей.

Об этом сообщает местное новостное агентство Синьхуа.

Церемония состоялась 5 ноября в расположении военно-морской базы Юйлинь на острове Хайнань. В ней принял участие лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Теперь в распоряжении у Пекина имеются три авианосные ударные группы.

