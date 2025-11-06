Президент США Дональд Трамп заявил, что был впечатлён дисциплиной китайских чиновников во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома сказал, что хотел бы видеть подобное и в своей команде.

Об этом американский президент сообщил на завтраке с сенаторами-республиканцами.

"Каждый из них стоял по стойке "смирно". Я сделал замечание одному - никакой реакции. Спрашиваю: "Ты собираешься ответить?" - ничего. А Си говорит: "Я отвечу на все вопросы". Я сказал: “Хочу, чтобы мой кабинет вёл себя так же. Сидел прямо, с такой же осанкой", - рассказал Трамп.

Он добавил, что "никогда не видел людей такими напуганными", и в шутку отметил, что "пару дней такой дисциплины" не повредили бы и членам его администрации.

Напомним, на встрече в Южной Корее Трамп и Си Цзиньпин договорились о совместной работе над урегулированием войны в Украине.

Некоторые западные издания назвали встречу провальной для Вашингтона, однако сам Трамп заявил, что его встреча с лидером Китая была "замечательной для обеих наших стран". По словам президента США, в дальнейшем эта встреча приведет к "вечному миру".

Чем обернулась эта встреча для Украины, мы разбирали в отдельном материале.