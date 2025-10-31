Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что президент США во время встречи с лидером КНР в четверг не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на Россию.

"Мы, по сути, не обсуждали нефть. Мы говорили о том, как можем работать вместе, чтобы попытаться завершить эту войну", – сказал Трамп.

Отсутствие серьезного давления со стороны Вашингтона на Пекин означает, что нефть останется ключевым источником финансирования военных усилий Москвы, несмотря на то что на прошлой неделе Трамп объявил о первых санкциях против России – под ограничения попали "Роснефть" и "Лукойл", пишет Bloomberg.

"Если Трамп не поднимает тему российской нефти в разговоре с Си, это подрывает весь смысл санкционной политики. Нельзя заявлять о жестком подходе к Москве, игнорируя одного из крупнейших покупателей, который поддерживает ее экономику на плаву. Санкции Трампа выглядят скорее показательно. Если он не готов говорить с Си о потоках энергоресурсов, то вся эта политика останется бумажным тигром", – сказал эксперт по санкциям и управляющий партнер консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон.

Отказ даже затронуть вопрос российской нефти на встрече с Си показывает, что приоритетом Трампа стало восстановление стабильных американо-китайских отношений и заключение, как он выразился, "потрясающей" торговой сделки со второй экономикой мира, а не строгое соблюдение санкций, пишет Bloomberg.

Ранее Трамп говорил, что намерен поднять вопрос китайских закупок российской нефти в рамках новой попытки положить конец войне в Украине после того, как ему удалось содействовать хрупкому перемирию в Газе. Украина и ее европейские союзники призывали Трампа оказать давление на Си, чтобы тот сократил поддержку РФ.

Однако серьезное давление на китайских покупателей российской нефти могло бы вызвать жесткий ответ Пекина и поставить под угрозу другие договоренности, пишет Bloomberg.

"С учетом того, как много вопросов нужно было обсудить за короткое время, не удивительно, что этот пункт не стал главным. В случае эскалации Китай, вероятно, задействовал бы целый ряд ответных рычагов", – отметил старший аналитик Bloomberg Economics Крис Кеннеди.

К тому же неясно, приведут ли дипломатические попытки убедить Китай прекратить экономическую поддержку России к реальным результатам – администрация Джо Байдена уже пыталась это сделать, но безуспешно, говорится в публикации.

Китай стал жизненно важной опорой для российской энергетики на фоне масштабных западных санкций. Хотя Пекин официально заявляет, что не признает односторонние американские ограничения, крупные китайские компании опасаются попасть под вторичные санкции и лишиться доступа к финансовым рынкам США, пишет Bloomberg.

Напомним, служба новостей BBC News оценила встречу Трампа и Си Цзиньпина как провальную для США. По оценке издания, американский президент пошел на уступки Китаю, снизив пошлины до 47%, но при этом не решил вопросы, ради которых начинал торговую войну с КНР.

Ранее западная пресса писала, что Белый дом готовил меморандум о санкциях против Китая за закупки нефти РФ, но Трамп не стал их вводить.