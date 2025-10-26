Президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять вопрос о сокращении импорта российской нефти Китаем на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в рамках саммита АТЭС в Южной Корее.



Об этом стало известно из трансляции Белого дома, во время которой американский президент отвечал на вопросы журналистов.



Трамп отметил, что ситуация уже складывается в пользу снижения нефтедоходов России и добавил, что Индия полностью прекратила закупки нефти у РФ.

"Но знаете, что делает Китай... не знаю, вы, вероятно, видели сегодня - Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции", - заявил президент.

Американский лидер выразил уверенность в перспективах торговых договорённостей с Пекином. По его словам, у сторон есть "очень хороший шанс" заключить масштабное и взаимовыгодное соглашение.

Кроме того, на встрече планируется обсудить борьбу с наркотрафиком и поддержку фермеров в США.

"Мы будем говорить о фентаниле. Вы знаете, фентанил убивает много людей, очень много людей. Он поступает из Китая", - подчеркнул Трамп.

Также, по словам главы Белого дома, он готов назначить встречу с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверен, что она приведет к заключению соглашения по Украине.

Напомним, накануне Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином намерен обсудить пути возможного прекращения войны в Украине.

Также сообщалось, что, по мнению президента США, эффект от новых санкций Вашингтона против России станет известен через шесть месяцев.