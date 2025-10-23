Китай осудил санкции, введенные указом президента США Дональда Трампа против нефтяного сектора РФ.

С заявлением на эту тему выступил на пресс-конференции представитель МИД КНР Го Цзякун.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным способом решения украинского кризиса, принуждение и давление не решат ни одной проблемы", — отметил Го Цзякун.

Также он раскритиковал санкции против России, согласованные Евросоюзом, под которые попали китайские компании. Он заявил о крайнем недовольстве ими Пекина.

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Европейская сторона не в том положении, чтобы делать безответственные замечания в отношении нормальных обменов и сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями", – сказал он.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти из-за новых американских санкций. Как сказано в материале, ожидается, что частные заводы по переработке нефтепродуктов тоже приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но в итоге попытаются их обойти и восстановить закупки.

Ранее Трамп анонсировал, что планирует на следующей неделе поговорить с Си Цзиньпином и убедить Китай прекратить закупки российской нефти.

Подробнее о санкциях Трампа и их последствиях мы писали в отдельном материале.