Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый пакет ограничений подразумевает запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ), который вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты истекают через шесть месяцев, а долгосрочные - с 1 января 2027 года.

Полный запрет вступает в силу на год раньше, чем подразумевал ранее предложенный Еврокомиссией план.

Новый пакет мер ЕС вводит новые ограничения на поездки российских дипломатов; включает в список еще 117 судов из теневого флота Москвы, в основном танкеров; под санкции попадают банки в Казахстане и Беларуси; четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Китая (два НПЗ, торговая компания и компания, помогающая в обходе санкций в нефтяном и других секторах).

Также блокируются операции с криптовалютой для граждан РФ.

Напомним, ранее Европа пригрозила России усилить санкции даже в случае перемирия по линии фронта. О том, что это значит, мы писали в отдельном материале.

Тем временем США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Под действие ограничений подпадает вся вертикальная цепочка производства и экспорта нефти и нефтепродуктов этих компаний.