Лидеры Европейского Союза уже завтра должны одобрить 19-й пакет санкций, в котором запрет импорта российского СПГ сдвинули на год раньше - с января 2027 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Австрия, Венгрия и Словакия уже сняли свои возражения и пообещали не блокировать санкции.

Напомним, Вена пыталась ослабить текущие санкции, чтобы ее Raiffeisen Bank смог разморозить свои 2 млрд евро в РФ, но отказалась от этого требования, не получив поддержки ЕС.

При этом новые ограничения также направлены против российских банков; кредиторов в Центральной Азии; ряда криптовалютных бирж; китайских и индийских компаний, которые помогали России обходить санкции; вводит запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро, используемых в военной промышленности Москвы, включая минералы, керамику и каучук; заносит в черный список более 100 дополнительных нефтяных танкеров.

Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ.

