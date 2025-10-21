Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и несколько европейских лидеров призвали к остановке войны по линии фронта.

Их заявление опубликовал сайт британского правительства.

В тексте сказано, что европейцы "едины в стремлении к справедливому и прочному миру" в Украине.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены и что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаёмся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой.

Тактика затягивания со стороны России не раз показывала, что Украина — единственная сторона, серьёзно настроенная на мир. Все мы видим, что президент России Владимир Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

Поэтому мы ясно заявляем: Украина должна находиться в максимально сильной позиции — до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику и оборонную промышленность России, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры по использованию полной стоимости замороженных государственных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы", - гласит текст.

Также в нем анонсировала встреча лидеров стран позже на этой неделе в рамках Европейского совета и формата "коалиции желающих", чтобы обсудить, как оказывать дальнейшую поддержку Украине.

К заявлению кроме Зеленского и Стармера присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Стёре, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Что это значит?

Судя по заявлению, Зеленский и часть европейских лидеров продолжают свою линию на минимизацию и без того небольшой вероятности согласия Путина на прекращение огня по линии фронта, к чему призывает Трамп. Но при этом в тексте отдельно акцентируется внимание на том, что даже после прекращение огня Европа не только не начнет восстанавливать отношения с Россией, но продолжит двигаться в противоположном направлении: давление на экономику РФ усилится. То есть санкции не смягчат, а ужесточат.

Даже если такие планы у Европы действительно имеются, то для увеличения шансов на согласие Кремля заморозить фронт о них до наступления перемирия было бы логично помалкивать. Однако если на них, наоборот, делают акцент, то это означает, что цель ровно обратная: максимально снизить вероятность согласия Путина на прекращение огня по линии фронта. А значит - и вероятность скорейшего завершения войны.

Подобной тактики Зеленский и европейцы придерживались и раньше, например, выставляя ультиматум Путину с требованием согласиться на прекращение огня с 12 мая или же постоянно педалируя тему о вводе европейских войск в Украину сразу после заключения перемирия. Тем самым европейцы дают дополнительные аргументы российской "партии войны" забыть об идее остановки боев по линии фронта.

Как видим, ту же линию украинские власти и европейские лидеры ведут до сих пор, резко активизировавшись накануне возможной встречи Трампа и Путина.

Ранее сообщалось, что в пятницу Зеленский поедет в Лондон на встречу с европейскими лидерами перед саммитом Трампа и Путина.

Встречу лидеров США и РФ планируют провести в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что подготовка идёт "полным ходом".