Президент Украины Владимир Зеленский в эту пятницу отправится в Лондон на встречу "коалиции желающих". Встреча будет проходить перед ожидаемым саммитом президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу исключения Украины из Будапештской встречи.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно заявлению Зеленского, целью визита в Лондон является получение гарантий безопасности для Киева и что на этой неделе состоится "множество встреч и переговоров в Европе".

При этом издание отмечает, что в Европе вызвали разочарование итоги состоявшейся на прошлой неделе встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне, где призыв Украины разместить крылатые ракеты "Томагавк" был отвергнут после двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным, состоявшегося во время полета Зеленского в США.

В то же время Reuters со ссылкой на источник пишет, что в четверг Зеленский также может принять участие в саммите Европейского Совета в Брюсселе.

По словам источника, ожидается, что на саммите, среди прочего, обсудят Украину и европейскую оборону.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп на встрече с Зеленским жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира и почти не слушал его.

Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, предупредив, что Путин заявил о намерении "уничтожить" Украину, если та не согласится.