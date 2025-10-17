Белый дом США дал "дикий ответ" местному журналисту на вопрос – кто выбрал Будапешт местом встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет американский онлайн-агрегатор новостей The Huffington Post, чей репортёр задал этот вопрос в ходе краткого интервью.

"Это сделала твоя мама", – ответила прессекретарь Кэролайн Ливитт.

"Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил гораздо более кратко: "Твоя мама", – пишет издание.

После этого журналист HuffPost спросил Ливитт, считает ли она свой ответ смешным.

"Мне смешно, что вы вообще считаете себя журналом. Вы – крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьёз, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы", – ответила Ливитт.

