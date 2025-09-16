Президент США Дональд Трамп раскритиковал австралийского репортера, который задал вопрос о его активной бизнес-деятельности, и пообещал пожаловаться на него премьер-министру Австралии Энтони Албанизу.

Видео инцидента опубликовали телеграм-каналы.

Сперва президент США возразил, что бизнесом занимается не он, а его дети. А затем спросил, откуда журналист. Узнав, что тот из Австралии, президент заявил, что корреспондент "вредит Австралии".

"На мой взгляд, вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Они хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет ко мне. Я расскажу ему о вас. Вы задаёте очень плохой тон", - сказал Трамп.

На просьбу журналиста пояснить, что он имел в виду, Трамп сказал: "Замолчи".

Ранее мы сообщали, что семья Дональда Трампа заработала на криптовалюте больше, чем сам президент за всю карьеру в сфере недвижимости. По данным СМИ, запуск торгов новой цифровой валютой WLFI принес семье Трампа около пяти миллиардов долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times, обвинив её в клевете и оскорблениях. Иск на сумму 15 миллиардов долларов был подан во Флориде. Трамп назвал NYT "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически рупором радикальной левой Демократической партии".