Миллиардер и владелец X Илон Маск ретвитнул и закрепил в своей социальной сети сообщение, что агентство Associated Press "не написало ни одной статьи" об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте, тогда как материалы о деле Джорджа Флойда исчислялись десятками тысяч.

Свой пост он сопроводил красноречивой ремаркой: "Математика сломалась (divide by zero ratio)".

Дело Заруцкой вновь оказалось в фокусе общественного внимания после публикации видеозаписей с камер наблюдения, на которых 23-летняя девушка была без всякой причины убита ножом прямо в вагоне городской электрички вечером 22 августа.

Обвинение предъявлено 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который неоднократно задерживался и был судим, в том числе и за преступления с применением оружия. Он был доставлен в больницу с травмами, не угрожавшими его жизни. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени (наиболее тяжкий вид убийства, характеризующийся умышленными, заранее спланированными и обдуманными действиями, направленными на лишение жизни другого человека).

Ролики и детали произошедшего распространили местные телеканалы, а также федеральные издания и агрегаторы. Пост Маска сопровождается сравнением с освещением дела Флойда и критикой "либеральных медиа". Гибель украинки уже стала предметом политических заявлений на федеральном уровне и в Северной Каролине; тема безопасности на транспорте и решений по работе с рецидивистами и психиатрической помощью вновь в центре дискуссии.

Ранее Трамп публично выразил соболезнования семье беженки из Украины, которую жестоко убили в поезде.