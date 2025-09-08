Президент США Дональд Трамп прокомментировал жестокое немотивированное убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США 34-летним чернокожим мужчиной по имени Декарлос Браун-младший.

Комментарий глава Белого дома дал журналисту перед посадкой в самолет.

Сначала Трамп явно не понял, о каком событии у его спрашивают, а потом сказал, что видел это ролик с расправой и до завтра получит больше подробностей о деле.

"Ужасно! Я видел видео. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру", — пообещал он журналистам.

Также о трагедии написал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Он обвинил ориентированные на Демократическую партию СМИ в замалчивании этой истории.

Маск репостнул и закрепил сообщение о том, что издание Associated Press, ориентированное на демократов, не написало об убийстве украинки, зато активно освещало убийство в 2020 году темнокожего мужчины Джорджа Флойда белым полицейским.

"Коэффициент деления на ноль", - прокомментировал Маск отсутствие реакции прессы на происшествие.

Отметим, что об убийстве украинки не писали также такие СМИ, как CNN и The New York Times.

В отдельном материале мы подробно рассказывали об убийстве Заруцкой в США. Молодая украинка стала жертвой нападения в метро города Шарлотта.

Ранее мы сообщали о случае в Германии, где мужчина арабского происхождения толкнул под поезд юную беженку из Украины.