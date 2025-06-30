В Германии арестован 16-летний украинец, признавшийся в убийстве соотечественницы и ее ребенка.

Об этом сообщает прокуратура Эссена.

Согласно сообщению, в воскресенье были найдены трупы 32-летней женщины из Украины и ее дочери полутора лет, проживавших в Дорстен-Хольстерхаузене.

Вечером того же дня на месте происшествия появился 16-летний украинец, также проживающий в Дорстене, и признался в своей причастности. Он был арестован, сообщает прокуратура.

Идет расследование, другие подробности не приводятся.

Ранее мы рассказывали о резонансной истории, как в Бельгии зарезали мать и дочь из Украины, после чего подожгли их дом. Позже в двойном убийстве признался 16-летний сын украинки.

Также мы писали, что в прошлом году в Германии убили двух молодых украинских баскетболистов. Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено на главном вокзале Оберхаузена.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play