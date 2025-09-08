Сын Трампа обвинил в замалчивании убийства украинки не только СМИ, но и проукраинских пользователей сети
Cын Трампа обвинил в замалчивании истории с убийством украинки темнокожим в США не только СМИ, ориентированные на Демпартию, но и проукраинских пользователей.
Дональд Трамп-младший репостнул скриншот, что об этой истории не писало NYT.
"Как ни странно, все клоуны с украинскими флагами в биографии тоже молчат об этом", - добавил сын президента.
Сам Трамп уже прокомментировал убийство украинки.
Комментарий глава Белого дома дал журналисту перед посадкой в самолет.
Сначала Трамп явно не понял, о каком событии у него спрашивают, а потом сказал, что видел этот ролик с расправой и до завтра получит больше подробностей о деле.
"Ужасно! Я видел видео. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру", — пообещал он журналистам.
В отдельном материале мы подробно рассказывали об убийстве Заруцкой в США. Молодая украинка стала жертвой нападения в метро города Шарлотта.
Напомним, что также трагедию прокомментировал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Он обвинил ориентированные на Демократическую партию СМИ в замалчивании этой истории.
"Коэффициент деления на ноль", - прокомментировал Маск отсутствие реакции прессы на происшествие.