Cын Трампа обвинил в замалчивании истории с убийством украинки темнокожим в США не только СМИ, ориентированные на Демпартию, но и проукраинских пользователей.

Дональд Трамп-младший репостнул скриншот, что об этой истории не писало NYT.

"Как ни странно, все клоуны с украинскими флагами в биографии тоже молчат об этом", - добавил сын президента.

Сам Трамп уже прокомментировал убийство украинки.

Комментарий глава Белого дома дал журналисту перед посадкой в самолет.

Сначала Трамп явно не понял, о каком событии у него спрашивают, а потом сказал, что видел этот ролик с расправой и до завтра получит больше подробностей о деле.

"Ужасно! Я видел видео. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру", — пообещал он журналистам.

В отдельном материале мы подробно рассказывали об убийстве Заруцкой в США. Молодая украинка стала жертвой нападения в метро города Шарлотта.

Напомним, что также трагедию прокомментировал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Он обвинил ориентированные на Демократическую партию СМИ в замалчивании этой истории.

"Коэффициент деления на ноль", - прокомментировал Маск отсутствие реакции прессы на происшествие.