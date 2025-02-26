Соединенным Штатам надо было поставлять оружие России, а не Украине.

Об этом заявил Дональд Трамп-младший в эфире подкаста в соцсети Х.

"Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия. Сами подумайте – мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами, которые всем нужны. Самое большое государство на планете. Против Украины, где есть Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации. В то же время администрация Байдена такая: да, вот это союзник что надо! Давайте вложим в них все наши деньги! США надо было поставлять оружие России, если уж на то пошло", – сказал сын президента США.

Позже пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан назвал фейком запись подкаста Triggered, в которой человек с голосом, похожим на голос сына президента США, заявляет, что Вашингтон должен был отправлять оружие России, а не Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, запись была сгенерирована искусственным интеллектом.

Напомним, что сын Трампа не раз критиковал Украину. Так, недавно он поддержал заявление отца, в котором Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", и призвал закончить войну в Украине.

А в прошлом году Трамп-младший говорил, что Зеленский "потеряет свое пособие", когда его отец станет президентом.