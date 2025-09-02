Вчера семья президента США Дональда Трампа заработала около пяти миллиардов долларов на открытии торгов своей новой цифровой валютой WLFI. Вероятно, это было крупнейшим финансовым успехом семьи президента с момента его инаугурации.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

WLFI, возможно, сейчас является самым ценным активом Трампов, превышая стоимость всего их портфеля недвижимости, накопленного за десятилетия. Хотя семья президента продолжала заключать сделки с недвижимостью по всему миру с момента вступления в должность, стремительно развивающийся криптовалютный бизнес оказал наибольшее влияние на первых этапах.

При том рост популярности этой криптовалюты произошел на фоне того, как Трамп стимулировал рост криптоиндустрии из Белого дома, сдерживая регулирование и расхваливая потенциал частных цифровых валют для оживления экономики США.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что возвращение Трампа в Белый дом приносит его семье миллиардные доходы.

Также младший сын президента США Эрик Трамп допустил возможность участия кого-то из членов семьи в следующей президентской кампании после завершения срока полномочий своего отца.