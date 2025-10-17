Ситуация со вчерашним разговором Трампа и Путина очень напоминает, как развивалась ситуация накануне их встречи на Аляске.



Тогда, напомним, Трамп также заявлял о своем разочаровании Путиным и грозил введением грандиозных санкций против покупателей российских энергоносители.



Но, по итогу, столкнувшись с нежеланием крупнейших импортеров нефти из РФ от нее отказываться, ввел лишь небольшие санкции против Индии, а затем встретился с Путиным на Аляске, после чего заявил о грандиозном прогрессе на пути к миру в Украине.



На основании этого появилось много прогнозов на тему, что Трамп уже обо всем с Путиным договорился и теперь будет давить на Зеленского, чтоб тот вывел войска из Донбасса.



Но прошло около месяца и Трамп вновь сказал о своем "разочаровании" Путиным, назвал Россию "бумажным тигром" и пригрозил поставками "Томагавков" Украине.



Качели качнулись в обратную сторону. Появились прогнозы, что Трамп входит в конфронтацию с Москвой, поставит "Томагавки" и другое оружие Украине, а также окажет ей масштабную помощь в войне с РФ с целью надавить на Путина.



Из Кремля в ответ прозвучал целый спектр угроз. Начиная от "разрушения отношений" и заканчивая прямыми намеками на ядерную войну.



Вчера Трамп поговорил с Путиным и внезапно заявил о большом прогрессе, а также о подготовки новой встречи президентов в Будапеште. Плюс к тому, дал понять, что ни "Томагавки" поставлять Украине, ни санкции вводить против России, он не намерен. То есть, фактически повторилась ситуация середины августа – накануне и после саммита на Аляске.



Впрочем, не исключено, что это не последние "качели". Тем более, что сегодня вечером состоятся переговоры президента США с Зеленским и что после них завит Трамп и не поменяет ли вновь свою точку зрения – неведомо. Варианты могут самые разные. Например, в российских пабликах вчера активно обсуждалась конспирологическая теория "хитрого плана" Трампа: "заманить" Зеленского обещаниями "томагавков" в США без сопровождения его группы поддержки в лице европейских лидеров. А затем жестко надавить на него при встрече. Есть и альтернативная теория "хитрого плана" - Трамп приглашением к встрече хочет усыпить бдительность Путина, а параллельно передать Украине "томагавки".

Впрочем, ждать, что именно произойдет после встречи Трампа с Зеленским в любом случае осталось недолго.

Но, очевидно, что позиция президента США по войне в Украине колеблется очень сильно.



"Качели" эти объясняются тем, что Трамп стоит перед выбором трех вариантов действий по Украине, каждый из которых сопряжен для него с риском.



Вариант первый – давить на Россию, чтоб та согласилась прекратить огонь по линии фронта и снять неприемлемые для Киева условия завершения войны. Это путь, однако, длинный, так как у Вашингтона нет прямых и сильных рычагов воздействия на Москву, которые бы побудили ее быстро пойти на уступки. Кроме того, это путь опасный, так как применение еще не задействованных рычагов давления (вроде поставок "Томагавков") грозит резкой эскалацией в отношениях США и РФ. Кроме того, их применение еще глубже вовлечет Америку в войну в Украине и превратит ее таким образом из "войны Байдена" в "войну Трампа".



Вариант второй – надавить на Зеленского, чтоб тот принял условия Путина (по крайней мере ключевые из них вроде вывода войск из Донецкой области). Вариант для завершения войны потенциально более простой и быстрый, так как на Киев у Вашингтона есть очень широкий перечень рычагов воздействия и прямого давления. Однако он сопряжен с обвинениями в адрес Трампа на Западе в "капитуляции перед Путиным", а также может обострить отношения президента США с Европой и даже со значительной частью собственной Республиканской партии. Такой вариант был бы возможен, если б Россия и США (да и в целом Запад) пришли бы к некому соглашению о прекращении конфронтации и о начале сближения. Однако пока признаков таких договоренностей не наблюдается.

Вариант третий – постепенно отходить в сторону, уменьшая участие США в войне и наблюдая за ситуацией со стороны, выжидая, когда она поменяется таким образом, чтоб можно было вернуться к мирным переговорам (изменение положения на фронте или внутри воюющих стран, смена власти в ключевых странах Европы, прояснение отношений с Китаем и т.д.). По факту Трамп сейчас идет именно по этому пути, несмотря на периодические резкие заявления и попытки давить то на Путина, то на Зеленского. Например – он полностью прекратил военную помощь Украине, предлагая европейцам покупать оружие для ВСУ за деньги.



Однако при всей привлекательности для Трампа этого пути, он также сопряжен с определенными сложностями.

Во-первых, неизвестно, сколько придется ждать, пока ситуация поменяется на более подходящую для мирной сделки. Возможно, долго. А это противоречит обещаниям Трампа быстро завершить войну.

Во-вторых, украинские власти и очень влиятельная на Западе (в том числе и в США) "партия войны" постоянно, используя различные поводы, побуждают Трампа к более жестким мерам против Путина, призывая показать, что такое "мир через силу" и "кто в мире хозяин".

В-третьих, есть воздействие со стороны очень мощного нефтегазового лобби в Республиканской партии США, которое предлагает использовать войну в Украине как повод лишить Россию рынков сбыта энергоносителей в мире. И призывы США к различным странам отказаться от импорта российских нефти и газа все в большей степени напоминают не "принуждение к миру", а выдавливание с рынка конкурентов. Потенциально продолжение такой политики может вызвать напряжение в отношениях США и РФ не меньшее (а может быть и большее), чем поставки "Томагавков" Украине.



По итогу, мы и видим "качели" - когда Трамп пробует "на ощуп" каждый из вариантов, сталкивается с сопротивлением и рисками, после чего делает разворот на 180 градусов, что многих удивляет.



Как уже писалось выше, в целом, Трамп в реальности идет по "срединному" третьему пути, избегая крайностей. Однако есть очень много сил, которые не хотят, чтоб он «умыл руки» и побуждают занять позицию более определенную.



Но Трампу пока этому сопротивляется. Особенно, если речь идет о решениях, которые могут привести к прямому вовлечению США в войну с угрозой перехода ее в ядерную стадию.