На встрече в Анкоридже 15 августа с главой Кремля Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп внес предложение смягчить санкции против РФ в обмен на прекращение огня на территории Украины. Таким образом предлагалось остановить войну по линии фронта.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, также Трамп заявил Путину, что США готовы признать аннексию Крыма Россией и подтолкнуть Украину к отводу войск на Донбассе, если Москва прекратит боевые действия.

Однако Путин отклонил это предложение, потребовав от Украины сначала вывести войска из Донбасса. Кроме того, российский президент настаивал на том, что сделка невозможна без устранения коренных причин конфликта. Из-за этого Трамп во время переговоров повышал тон, пишет издание. Несмотря на рукопожатие и улыбку при встрече, за закрытыми дверями "теплота быстро улетучилась".

После того как Путин отклонил предложение Трампа, он "пустился в длинный исторический экскурс, рассказывая о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком", утверждает издание.

Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации стран должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Отметим, что сам Трамп после встречи с Путиным публично характеризовал ее очень позитивно и заявлял, что на ней достигнут значительный прогресс на пути к миру. Также, как писали тогда западные СМИ, Трамп позитивно оценивал требование Путина вывести украинские войска со всей территории Донецкой области.

Ранее мы писали, что Россия работает над тем, чтобы не дать противникам урегулирования конфликта в Украине сорвать понимание, достигнутое Трампом и Путиным на Аляске.

В свою очередь Трамп заявлял, что визит Путина на Аляску свидетельствует о том, что президент РФ стремится к урегулированию войны в Украине.