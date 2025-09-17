Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина отклонила предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф передал Киеву после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Об этом чиновник рассказал на посольском круглом столе Дипломатической академии российского МИД.

"Он, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом" , - сказал Лавров.

Глава МИД РФ утверждает, что Киев саботирует усилия США и пытается вместе с Европой "убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий и вернуться к конфронтации с Россией".

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждали, в частности, запрет УПЦ, и "в США понимают, что нарушение прав человека в Украине неприемлемо".

Лавров также заявил, что западные военные в случае отправки в Украину "будут по сути оккупационными войсками и законными целями для российских военных".

На конец, он сообщил, что Россия настаивает на заключении глобального соглашения об Украине.

"Перемирие и соглашение об урегулировании не сработали. Обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с США в вопросе Украины не сработают", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, вчера Владимир Зеленский дал интервью, в котором раскритиковал Трампа за отсутствие жестких санкций против РФ. Украинский президент заявил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

В том же интервью Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и Путиным без каких-либо условий.

