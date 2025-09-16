Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа занять "четкую позицию" в вопросах санкцияй против России и гарантий безопасности Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Sky News.

Украинский президент заявил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.

По его словам, детальнее эту позицию изложит Трампу премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Трамп сегодня прибудет в Лондон с визитом).

Зеленский также призвал США выделить Украине системы ПВО и ввести против Москвы односторонние санкции, без участия Евросоюза (от чего Трамп отказывается).

По словам Зеленского, Трамп во время встречи на Аляске "многое дал Путину", и что "он должен был заплатить больше" за это.

"Я думаю, если бы это была трехсторонняя встреча [с Украиной], у нас был бы какой-то результат", - добавил он.

Напомним, конгресс США не будет принимать новые санкции против России без согласования с Трампом.

Между тем на днях Трамп заявил, что диалог Путина и Зеленского придется вести ему, потому что они ненавидят друг друга.