Условия президента США Дональда Трампа, на которых он готов усилить санкции против РФ, неприемлемы для Евросоюза.

Об этом пишет газета Le Monde.

Издание напоминает, что Трамп требует от европейских союзников прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары.

"Эти условия неприемлемы для Евросоюза, который в понедельник должен представить 19-й пакет санкций и опасается оказаться заложником торговой войны между Вашингтоном и Пекином", – говорится в публикации.

По словам источника Le Monde в ЕС, Трамп таким образом пытается поставить Брюссель перед его собственными противоречиями.

"Это способ показать, что США готовы к решительным мерам, а ЕС будто бы блокирует процесс. Очень хитрый шаг", – сказал источник.

Как отмечает издание, в Евросоюзе считают, что увязывание американских пошлин на Китай с европейскими – это способ ничего не предпринимать. Эта позиция распространяется и на Индию, которая ведёт переговоры о соглашении о свободной торговле с ЕС. Брюссель рассматривает этот договор как ответ на повышение американских пошлин на европейские товары.

"Мы не намерены вводить пошлины против Индии – это противоречит нашим интересам", – заявил Le Monde европейский чиновник.

Ранее и другие западные СМИ писали, что европейцы не намерены вводить тарифы против Китая.

Из этого родилась версия, что Трамп специально выставил такое условие, чтобы ЕС отказался, после чего и Вашингтон "умоет руки".

Также западная пресса писала, что требования Трампа к НАТО ввести пошлины против покупателей нефти из РФ могут осложнить давление на Путина.