Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, если все страны НАТО сделают то же самое и когда они перестанут покупать нефть у России. В частности, американский глава потребовал от стран НАТО ввести пошлины против Китая в размере 50-100% за покупку российской нефти.

Соответствующий пост появился на странице Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА КО ВСЕМ НАРОДАМ СТРАН НАТО И МИРУ. Я готов к большим санкциям против России если остальные страны НАТО согласятся сделать то же самое и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ИЗ РОССИИ. Как вы знаете, вовлеченность НАТО в ПОБЕДУ гораздо меньше 100%, и покупка нефти из России некоторыми из членов шокирует! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию с Россией. В любом случае, я готов "начать" когда будете готовы вы. Просто скажите когда? Я верю что эти меры, плюс то что НАТО как группа поставит 50% или 100% ТАРИФЫ НА ТОРГОВЛЮ С КИТАЕМ которые будут отозваны после прекращения войны России и Украины, очень сильно помогут ЗАКОНЧИТЬ эту ГЛУПУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ ВОЙНУ. Китай имеет сильный контроль и даже хватку над Россией, и эти сильные тарифы смогут ослабить такую хватку. Это не ВОЙНА ТРАМПА (и она никогда бы не началась будь я президентом), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь единственный кто помогает остановить её и спасти тысячи жизней русских и украинцев (7,118 жизней потеряно только на прошлой неделе, БЕЗУМИЕ!). Если НАТО сделает как я скажу, эта ВОЙНА закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Напомним, ранее СМИ писали, что европейцы отказываются вводить пошлины, к которым их призывает Трамп.

По одной из версий, Трамп специально выдвигает такие требования, чтоб европейцы от них отказались и это бы сняло вопросы почему США подобные пошлины не вводит.

По другой версии, Трамп действительно хочет вытеснить с мирового рынка российские энергоносители, для чего и оказывает давление на Европу, Индию и Китай.

Подробно об этом мы писали в отдельном материале.