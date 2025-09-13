Трамп вновь заявил о готовности ввести санкции против РФ, если страны НАТО сделают то же самое
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, если все страны НАТО сделают то же самое и когда они перестанут покупать нефть у России. В частности, американский глава потребовал от стран НАТО ввести пошлины против Китая в размере 50-100% за покупку российской нефти.
Соответствующий пост появился на странице Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
"ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА КО ВСЕМ НАРОДАМ СТРАН НАТО И МИРУ. Я готов к большим санкциям против России если остальные страны НАТО согласятся сделать то же самое и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ИЗ РОССИИ. Как вы знаете, вовлеченность НАТО в ПОБЕДУ гораздо меньше 100%, и покупка нефти из России некоторыми из членов шокирует! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию с Россией. В любом случае, я готов "начать" когда будете готовы вы. Просто скажите когда? Я верю что эти меры, плюс то что НАТО как группа поставит 50% или 100% ТАРИФЫ НА ТОРГОВЛЮ С КИТАЕМ которые будут отозваны после прекращения войны России и Украины, очень сильно помогут ЗАКОНЧИТЬ эту ГЛУПУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ ВОЙНУ. Китай имеет сильный контроль и даже хватку над Россией, и эти сильные тарифы смогут ослабить такую хватку. Это не ВОЙНА ТРАМПА (и она никогда бы не началась будь я президентом), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь единственный кто помогает остановить её и спасти тысячи жизней русских и украинцев (7,118 жизней потеряно только на прошлой неделе, БЕЗУМИЕ!). Если НАТО сделает как я скажу, эта ВОЙНА закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - написал Трамп.
Напомним, ранее СМИ писали, что европейцы отказываются вводить пошлины, к которым их призывает Трамп.
По одной из версий, Трамп специально выдвигает такие требования, чтоб европейцы от них отказались и это бы сняло вопросы почему США подобные пошлины не вводит.
По другой версии, Трамп действительно хочет вытеснить с мирового рынка российские энергоносители, для чего и оказывает давление на Европу, Индию и Китай.
