Президент США Дональд Трамп в эфире близкого к республиканцам телеканала Fox объявил о начале масштабного расследования в отношении миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, а также его сети организаций.

"Мы собираемся расследовать деятельность Сороса. Потому что против него и других людей есть дело по RICO (Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях - Ред.)", - отметил он.

Трамп считает, что Сорос стоит за финансированием, обучением и радикализацией молодёжи, подогревая террор и экстремизм.

Сорос и его сын Алекс обвиняются в финансировании "насильственных протестов" по всей территории США, а также в попытках дестабилизировать политическую ситуацию.

Трамп назвал миллиардера "психопатом", а его окружение – "группой психопатов, нанёсших огромный ущерб Америке".

Джордж Сорос (р. 1930) - венгерско-американский инвестор, основатель Soros Fund Management и сети фондов Open Society Foundations (OSF). По данным OSF и энциклопедических сводок, он пожертвовал на деятельность фонда свыше $32 млрд, из которых значительная часть уже распределена на проекты в области прав человека, демократии, образования и здравоохранения. В 2023 году Сорос передал контроль за OSF сыну Алексу Соросу. Сама организация переживает реструктуризацию, но сохраняет профиль правозащитного грантмейкера (новая президент - Бинайфер Навроджи).

Алекс (Александр) Сорос (р. 1985) - председатель совета директоров OSF (с 2023), член инвесткомитета Soros Fund Management. Выпускник NYU (BA) и UC Berkeley (PhD по истории). Под его руководством OSF объявлял новые инициативы (в т.ч. по экологии и поддержке ромских сообществ в Европе) на фоне сокращения штата и перефокусировки программ.

В конце августа Трамп в Truth Social призвал предъявить Соросу и его сыну Алексу обвинения по RICO, не представив доказательств. Reuters, Washington Post и другие отметили отсутствие подтверждения от правоохранителей и назвали обвинения бездоказательными.

Соросовский Фонд Open Society Foundations (OSF) назвал высказывания Трампа ложными и возмутительными и подчеркнул, что OSF не финансирует насилие или насильственные протесты. Похожие опровержения фонд публиковал и ранее в ответ на конспирологические обвинения.

Если администрация действительно попытается запустить дело RICO, то этот шаг потребует участия Минюста/ФБР и подтверждённого набора фактов о преступном предприятии.

Известно, что уходящий президент США Джо Байден накануне истечения своих полномочий наградил 20 влиятельных людей страны. Он отметил "Медалью свободы" миллиардера Джорджа Сороса.