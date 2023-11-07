Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с Александром Соросом - наследником американского финансиста Джорджа Сороса и новым главой фонда "Открытое общество".

Об этом Ермак сообщил в телеграм-канале.

На встрече стороны обсудили ситуацию в Украине.

"Много говорили об Украине, восстановлении нашего государства, победе над Россией, возвращении украинских детей, которых похитила Россия, и проекте президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Я очень благодарен другу Александру Соросу за его видение и уверенность в Украине, в наших людях. Также обсудили совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу на восстановление Украины", - перечислил главные темы переговоров глава ОП.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что миллиардер Джордж Сорос передает свой бизнес в управление сыну Александру. Издание назвало Сороса-младшего "самопровозглашенным левоцентристским мыслителем". Теперь он будет управлять активами общей стоимостью 25 миллиардов долларов.

Еще до войны мы публиковали материал о том, какую роль играет в Украине Джордж Сорос.