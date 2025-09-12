Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

По словам американского главы, он разочарован темпом украинского урегулирования, а между сторонами сохраняется "ненависть".

На вопрос, осталось ли у него терпение к президенту РФ Владимиру Путину, он ответил, что оно "быстро иссякает".

Трамп подчеркивает, что когда Путин хотел мирного урегулирования в Украине, этого не хотел украинский президент Владимир Зеленский. Затем Зеленский этого захотел, а Путин уже не хотел.

Теперь же "Зеленский по-прежнему хочет, а что думает Путин неизвестно".

Ранее западные СМИ писали, что европейские чиновники заявили об удачном убеждении Трампа в незаинтересованности РФ в завершении войны и необходимости оказать на нее больше давления для окончания конфликта.

При этом другие западные СМИ пишут о разногласиях между США и Европой по поводу давления на Россию. Белый дом требует от европейцев ввести огромные пошлины против Китая с Индией, на что в Европе идти не хотят.

