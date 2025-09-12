Кандидат Дональда Трампа на пост следующего посла США в Нью-Дели Серджио Гор сообщила, что Штаты и Индия могут в ближайшее время могут заключить торговое соглашение. При этом он призвал индийскую сторону прекратить закупки российской нефти.

Его слова приводит агентство Bloomberg.

"Сейчас мы не так уж сильно расходимся во мнениях о соглашении. Более того, они обсуждают детали сделки", — заявил Гор сенатскому комитету на слушаниях по его выдвижению в Вашингтоне.

По его словам, индийские переговорщики встретятся с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на следующей неделе.

"Мы ожидаем от Индии большего, чем порой от других стран", — сказал Гор. Он добавил: добиться прекращения Индией закупок российской нефти — "главный приоритет" для администрации Трампа.

Ранее министр торговли США Говард Лютник заявил о готовности урегулировать торговые разногласия с Индией, как только та прекратит покупать российскую нефть. До начала войны в Украине лишь 1% индийского импорта нефти приходился на Россию, сейчас же этот показатель достиг 40%.

"Они покупают её на $7-10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент США назвал это недопустимым", – сказал Лютник.

Напомним, что недавно Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди дали понять о возможной разрядке в отношениях стран, обменявшись любезностями в соцсетях.

Между тем, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Трамп сегодня проведёт телефонный разговор с лидерами стран "Большой семёрки" и предложит им ввести пошлины против Китая и Индии. Их размер обсуждается в диапазоне от 50 до 100%.