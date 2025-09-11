Соединенные Штаты готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, как только она прекратит покупать российскую нефть.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, до начала войны в Украине лишь 1% индийского импорта нефти приходился на Россию, сейчас этот показатель достиг 40%.

"Они покупают её на $7-10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент США назвал это недопустимым", – сказал Лютник.

Тем временем кандидат в послы США в Нью-Дели Серджио Гор сообщил, что президент страны Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения торговой сделки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Индии заявили о продолжении закупок нефти РФ, несмотря на давление США.

Между тем накануне Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые недавно вошли в конфликт, дали понять, что между ними может наступить разрядка. Президент США назвал премьера Индии "очень хорошим другом" и заявил, что хочет провести с ним разговор. Трамп добавил, что Индия и США продолжают переговоры по вопросу торговли.