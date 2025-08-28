Экспорт российской нефти в Индию в сентябре должен увеличиться, поскольку Нью-Дели игнорирует карательные пошлины США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дилеров.

Три источника агентства в сфере торговли, занимающиеся поставками нефти в Индию, сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10–20% по сравнению с августовскими уровнями, или на 150-300 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, посол Нью-Дели в Москве заявил, что Индия не откажется от закупок нефти у России, несмотря на пошлины США.

"Индия покупает то, что лучше для неё самой. Вопрос не в том, запретить или нет. Это вопрос её безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей её народа", – заявил Винай Кумар.

Ранее сообщалось, что Европа и США продолжают покупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Индии, мы писали в отдельном материале.

