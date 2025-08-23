Европа и США продолжают покупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, видео с которым публикуют политические телеграм-каналы.

"Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится – не покупайте", – сказал дипломат.

Недавно США обвинили Индию в том, что она зарабатывает на переработке и перепродаже российской нефти на Запад.

Ранее посол Нью-Дели в Москве заявил, что Индия не откажется от закупок нефти у России, несмотря на пошлины США.

"Индия покупает то, что лучше для неё самой. Вопрос не в том, запретить или нет. Это вопрос её безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей её народа", – заявил Винай Кумар.

Напомним, в Bloomberg писали, что государственные НПЗ Индии возобновили закупки российской нефти, несмотря на пошлины Трампа.