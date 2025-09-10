Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые недавно вошли в конфликт, дали понять, что между ними может наступить разрядка.

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал премьера Индии "очень хорошим другом" и заявил, что хочет провести с ним разговор.

"С нетерпением жду разговора со своим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что не возникнет никаких трудностей в достижении успешного заключения, выгодного для обеих наших Великих стран", - написал президент США.

Он также добавил, что Индия и США продолжают переговоры по вопросу торговли.

Моди ответил главе Белого дома в соцсети Х, что "наши команды работают над скорейшим завершением этих переговоров. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом".

Он добавил, что "Индия и США - близкие друзья и естественные партнёры. Я уверен, что наши торговые переговоры откроют путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнёрства".

Напомним, ранее премьер Индии Моди отказался от четырёх телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Западные СМИ писали, что премьер-министр Индии обижен на президента США, после того как Трамп назвал экономику страны "мёртвой" и ввёл дополнительные 25%-е пошлины на импорт индийских товаров, из-за чего общий тариф с 27 августа составит 50%.

В свою очередь недавно Трамп заявил, что Индия и РФ ушли в орбиту Китая, а США их "потеряли".