Из-за напряжённости в отношениях с США индийский премьер-министр Нарендра Моди пропустит сессию генасамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Hindustani Times.

По информации издания, вместо премьера, Индию 27 сентября будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Издание также напоминает, что недавно американские тарифы против Индии были повышены до 50%, что вызвало резкий протест со стороны правительства Нарендры Моди.

Ранее мы писали, что премьер Индии Моди отказался от четырёх телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.Об этом сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, премьер-министр Индии обижен на президента США, после того как Трамп назвал экономику страны "мёртвой" и ввёл дополнительные 25%-е пошлины на импорт индийских товаров, из-за чего общий тариф с 27 августа составит 50%.

Напомним, что Индия официально отвергла требование президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти.Министр финансов страны Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки, несмотря на 50-процентные тарифы США.

