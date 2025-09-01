Глава КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние.

Об этом пишет Financial Times.

Председатель КНР заявил более чем 20 лидерам, что в условиях "турбулентности и перемен" им необходимо поддерживать "упорядоченный многополярный мир" со свободной торговлей, "более справедливой и разумной системой глобального управления", что являлось явным вызовом нынешней системе, возглавляемой США.

"Мы должны расширить масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию", - заявил Си.

По оценке FT, Пекин использует домашний саммит ШОС как возможность продемонстрировать себя в качестве опоры мирового управления в противовес администрации Трампа, чьи пошлины ударили как по друзьям, так и по врагам Китая в регионе.

Напомним, что Моди приехал в Китай впервые за семь лет и встретился с Си.

Также государства-члены ШОС договорились о создании Банка развития организации.