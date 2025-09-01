На саммите в Китае договорились о создании Банка развития ШОС. Об этом говорится в декларации.

"Заинтересованные государства-члены ШОС, подтверждая важность создания Банка развития организации, решили учредить его и активизировать консультации по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в документе.

Глава Китая Си Цзиньпин заявлял, что этот банк нужен "для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики".

Владимир Путин говорил, что "во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты", а потому Россия "выступает за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко добавлял, что что такой банк должен "финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление".

Напомним, на саммите впервые за семь лет Си Цзиньпин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

Также сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин обсудили переговоры РФ и США на саммите ШОС.