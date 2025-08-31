Путин и Си Цзиньпин обсудили переговоры РФ и США на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков местным СМИ.
Как заявляет российский чиновник, в ходе встречи лидеры двух стран подробно обсудили последние контакты Кремля с Белым домом.
Западные журналисты уже пишут о том, что РФ и страны "глобального Юга" демонстрируют единство на фоне противоречий внутри Запада.
СМИ публикуют фото Моди, Путина и Си на саммите в Китае
Кроме лидера КНР, Путин также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, видео публикуют политические телеграм-каналы.
Глава Кремля заявил, что "рад переговорить" с армянским премьером, так как накопилось много вопросов "как двухстороннего характера, так и регионального".
Пашинян в свою очередь назвал Армению и Россию "братскими странами".
С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин пока не общался, но, по словам Ушакова, члены российской и азербайджанской делегаций уже контактировали.
Напомним, впервые за семь лет Си Цзиньпин встретился с премьером Индии Моди.
Также "Страна" разбиралась, почему обострились отношения Москвы и Баку и что это значит для Кремля.