Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков местным СМИ.

Как заявляет российский чиновник, в ходе встречи лидеры двух стран подробно обсудили последние контакты Кремля с Белым домом.

Западные журналисты уже пишут о том, что РФ и страны "глобального Юга" демонстрируют единство на фоне противоречий внутри Запада.

СМИ публикуют фото Моди, Путина и Си на саммите в Китае

Кроме лидера КНР, Путин также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, видео публикуют политические телеграм-каналы.

Глава Кремля заявил, что "рад переговорить" с армянским премьером, так как накопилось много вопросов "как двухстороннего характера, так и регионального".

Пашинян в свою очередь назвал Армению и Россию "братскими странами".

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин пока не общался, но, по словам Ушакова, члены российской и азербайджанской делегаций уже контактировали.

Напомним, впервые за семь лет Си Цзиньпин встретился с премьером Индии Моди.

Также "Страна" разбиралась, почему обострились отношения Москвы и Баку и что это значит для Кремля.