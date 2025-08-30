Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что он снова поднимал вопрос о прекращении огня до заключения мирного соглашения.

Фрагмент интервью публикуют политические телеграм-каналы.

"Невозможно что-то делать без прекращения огня", – объяснил Ермак.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп отказался от этого требования к РФ после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как мы также сообщали, президент Украины Владимир Зеленский отверг ключевые пункты плана Путина и Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Война в Украине продолжается 1283-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском в районе посёлка Зверево, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение возле деревни Малиевки у границы Днепропетровщины и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

