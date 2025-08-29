Глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом заявил, что на Украину не давят "по каким-то территориям".

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов.

По словам Ермака, в целом он остался доволен проведенной встречей с американским коллегой.

"Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры - никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям", - сообщил Ермак.

При этом он добавил, что готовность Соединенных Штатов к прямым гарантиям безопасности подтверждается членами администрации Трампа. Сегодня же они нарабатываются с советниками по нацбезопасности в ежедневном режиме.

Напомним, основным территориальным вопросом в рамках мирного урегулирования является условие Москвы о передаче РФ не занятых ее армией районов Донецкой области.

В то же время, по данным издания Politico, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.