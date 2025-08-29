Перед возможной трехсторонней встречей президентов США, Украины и РФ Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина могут снова состояться переговоры делегаций Украины и РФ.

Об этом сообщает Politico.

"В пятницу в Нью-Йорке Уиткофф встречается с Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для технических переговоров перед возможным трёхсторонним саммитом. Ожидается, что переговоры на более низком уровне между российскими и украинскими официальными лицами, если они состоятся, будут охватывать территориальные вопросы, гарантии безопасности и другие вопросы, а также откроют путь для переговоров на более высоком уровне, сообщил высокопоставленный представитель администрации", - пишет издание.

В целом статья посвящена критике спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа.

"Его неопытность очевидна, президент к нему прислушивается, что очевидно, но возникла некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано", — говорит один источник.

"Он своего рода мошенник. Он общается со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах. Он может говорить публично, но потом меняет своё мнение. Это трудно операционализировать", - говорит другой источник.

Обвинения против Уиткоффа опроверг вице-президент Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Уиткофф "никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские, и того, на что они пошли".

"Чтобы прояснить ситуацию: Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские, и того, на что они пошли (поверьте, я видел разведданные), Результатом его переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов в российско-украинской войне до набора чётко определённых пунктов, а именно: гарантий безопасности и территориальных уступок. Может быть, мы заключим мир, а может быть, и нет. Если это произойдёт, то лишь потому, что Стив Уиткофф и президент Соединённых Штатов работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь ведущих СМИ", - пишет Вэнс.

Напомним, что в Москве хотят продолжать переговоры с Украиной на уровне делегаций до достижения полного пакета договоренностей, которые затем утвердят Зеленский и Путин. Украина же хочет сразу встречи двух президентов.

Зеленский также заявлял, что России не хватит сил захватить всю Украину, а Украине - вернуть все захваченные территории.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

