Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если российский лидер Владимир Путин не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Мерц сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Зеленский на прошлой неделе в Вашингтоне ясно дал понять: он готов уже в ближайшие дни сесть за стол переговоров с Путиным. Теперь ход за Москвой. Если российский президент действительно серьёзно настроен положить конец кровопролитию, он примет это предложение. Если же такого шага со стороны России не последует, давление придётся усиливать. На этот случай мы в Европейском союзе готовим новые санкции. Американский президент, в свою очередь, также не исключает дополнительных пошлин", – приводит слова канцлера ФРГ новостной ресурс ntv.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским, и назвал войну в Украине "конфликтом личностей".

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована.