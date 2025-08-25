Президент США Дональд Трамп назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

По его словам, Соединенные Штаты намерены остановить и эту "войну".

"Война между Украиной и Россией оказалась крупным конфликтом личностей. Мы собираемся остановить его тоже", – сказал американский президент.

Владимир Путин не встречается с Зеленским, потому что "он его не любит", считает Дональд Трамп.

При этом он также отметил, что конкретика гарантий безопасности Украине еще не обсуждалась.

"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в качестве резервной поддержки", – добавил Трамп.

"Мы больше не тратим деньги на Украину", повторил Дональд Трамп.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва пошла на "значительные уступки" Трампу в ходе последних переговоров об Украине.

В свете американо-российских переговоров "Страна" в отдельном материале анализировала причины и последствия бескомпромиссности Банковой в отношении вопроса территорий.