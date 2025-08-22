Президент США Дональд Трамп заявил, что решит через две недели, на ком лежит ответственность за торможение переговоров о мире в Украине: на Москве или Киеве.

Об этом он сказал в Белом доме.

"Я разочарован. Но еще есть две недели, за них многое произойдет. Я думаю, через две недели я пойму отношение России, и, честно говоря, Украины (к переговорам - Ред.). Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение через две недели", - сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что говорил с главой Кремля Владимиром Путиным о российской атаке на американский завод в Мукачево и сказал ему, что недоволен этой атакой.

Отметим, что официально о разговоре между президентами США и РФ после атаки на Мукачево ничего не сообщалось.

В июле Трамп уже заявлял о своем разочаровании в президенте России.

Также он уже не раз выдвигал ультиматумы и крайние сроки в связи с переговорами.