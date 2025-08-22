Президент Словакии Петер Пеллегрини поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за критику украинской атаки на нефтепровод "Дружба".

Пост о Трампе он опубликовал в своем Фейсбуке.

"Я ценю его твёрдую и негативную позицию, которую он занял в связи с украинским нападением на нефтепровод "Дружба" – энергетическую инфраструктуру, от которой зависят народ Словакии и наша экономика. Я также ожидаю поддержки от наших партнёров в ЕС... Я верю, что украинские власти осознают этот факт, и что подобные нападения, угрожающие стабильности нашей экономики, не будут частью их военной деятельности", – написал президент.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

Венгерская сторона заявляла, что атака разозлила Дональда Трампа.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что магистраль стараются как можно скорее восстановить, но работы точно продлятся не менее пяти дней.